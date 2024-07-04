Polisi Gerebek Rumah Dukun Bandar Sabu di Pasuruan, Keluarga Sempat Bakar Kemenyan

Polisi gerebek rumah dukun bandar sabu di Pasuruan (Foto: dok polisi)

PASURUAN - Sebuah rumah milik paranormal atau dukun di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, digerebek polisi karena sedang bertransaksi jual sabu.

Saat digerebek, dua orang diamankan oleh polisi di lokasi.

Tim Buser Satnarkoba Polres Pasuruan menggerebek rumah dukun, BD karena terduga megendarkan sabu.

Pelaku BD diamankan polisi di rumahnya di Desa Lemahbang, Kecamatan Sukoreko, Kabupaten Pasuruan. Dukun itu tak bisa berkutik saat menghadapi petugas.

Petugas terpaksa menghadirkan perangkat desa untuk menyaksikan dan menyita barang bukti miliknya dari dalam kamar.

"BD dikenal warga setempat sebagai dukun atau orang pintar," ujar Kasatnarkoba Polres Pasuruan Iptu Agus Yulianto, Kamis (4/7/2024).

Ironisnya saat ditangkap keluarga pelaku membakar kemenyan agar selamat dari sergapan petugas kepolisian. Namun upaya klenik itu gagal total.

Alhasil, pengedar barang haram itu meminta tolong pada petugas untuk dilepas.