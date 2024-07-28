Roket Hantam Lapangan Bola Golan yang Diduduki Israel, 10 Orang Tewas Termasuk Anak-Anak

JERUSALEM - Sepuluh orang, termasuk anak-anak, tewas dalam serangan roket yang menghantam lapangan sepak bola di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel pada hari Sabtu 27 Juli 2024.

Pihak Israel menuduh Hizbullah melakukan serangan tersebut tetapi Kelompok Lebanon menyangkal peran apa pun. Namun pernyataan itu langsung dibantah oleh Hizbullah.

Dalam pernyataan tertulisnya, yang dlansir dari Reuters, Minggu (28/7/2024), Hizbullah mengatakan, perlawanan Islam sama sekali tidak ada hubungannya dengan insiden tersebut, dan dengan tegas menyangkal semua tuduhan palsu terkait hal itu.

Hizbullah juga mengklaim setidaknya empat serangan, termasuk dengan roket Katyusha, sebagai pembalasan atas serangan Kfarkila. Namun ,perwakilan media senior Hizbullah Mohammad Afif membantah bertanggung jawab atas serangan terhadap Majdal Shams.

Diketahui, Hizbullah dan Israel telah saling baku tembak sejak Oktober, setelah serangan Hamas terhadap Israel selatan memicu perang Gaza, yang merupakan eskalasi terburuk sejak 2006.

Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari Suriah hingga tahun 1967, ketika Israel merebut sebagian besar wilayah tersebut dalam Perang Enam Hari, mendudukinya dan mencaploknya pada tahun 1981. Aneksasi sepihak tersebut tidak diakui secara internasional, dan Suriah menuntut pengembalian wilayah tersebut.

Sementara, terkait serangan roket tersebut, Militer Israel mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan respons terhadap serangan itu. Mereka mengatakan hak itu termasuk serangan paling mematikan di Israel atau wilayah yang dianeksasi Israel sejak dimulainya konflik di Gaza.

Layanan ambulans Israel mengatakan 13 orang lainnya terluka oleh roket yang ditembakkan dari Lebanon dan menghantam lapangan sepak bola di desa Majdal Shams, Druze.