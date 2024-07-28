Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Roket Hantam Lapangan Bola Golan yang Diduduki Israel, 10 Orang Tewas Termasuk Anak-Anak

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |02:43 WIB
Roket Hantam Lapangan Bola Golan yang Diduduki Israel, 10 Orang Tewas Termasuk Anak-Anak
Serangan roket menghantam lapangan bola di Golan yang diduduki Israel tewaskan 10 orang (Foto : Reuters)
A
A
A

JERUSALEM - Sepuluh orang, termasuk anak-anak, tewas dalam serangan roket yang menghantam lapangan sepak bola di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel pada hari Sabtu 27 Juli 2024.

Pihak Israel menuduh Hizbullah melakukan serangan tersebut tetapi Kelompok Lebanon menyangkal peran apa pun. Namun pernyataan itu langsung dibantah oleh Hizbullah.

Dalam pernyataan tertulisnya, yang dlansir dari Reuters, Minggu (28/7/2024), Hizbullah mengatakan, perlawanan Islam sama sekali tidak ada hubungannya dengan insiden tersebut, dan dengan tegas menyangkal semua tuduhan palsu terkait hal itu.

Hizbullah juga mengklaim setidaknya empat serangan, termasuk dengan roket Katyusha, sebagai pembalasan atas serangan Kfarkila. Namun ,perwakilan media senior Hizbullah Mohammad Afif membantah bertanggung jawab atas serangan terhadap Majdal Shams.

Diketahui, Hizbullah dan Israel telah saling baku tembak sejak Oktober, setelah serangan Hamas terhadap Israel selatan memicu perang Gaza, yang merupakan eskalasi terburuk sejak 2006.

Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari Suriah hingga tahun 1967, ketika Israel merebut sebagian besar wilayah tersebut dalam Perang Enam Hari, mendudukinya dan mencaploknya pada tahun 1981. Aneksasi sepihak tersebut tidak diakui secara internasional, dan Suriah menuntut pengembalian wilayah tersebut.

Sementara, terkait serangan roket tersebut, Militer Israel mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan respons terhadap serangan itu. Mereka mengatakan hak itu termasuk serangan paling mematikan di Israel atau wilayah yang dianeksasi Israel sejak dimulainya konflik di Gaza.

Layanan ambulans Israel mengatakan 13 orang lainnya terluka oleh roket yang ditembakkan dari Lebanon dan menghantam lapangan sepak bola di desa Majdal Shams, Druze.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198//mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181180//gaza-q4UO_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 3 Warga Palestina di Gaza, Total 239 Tewas Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180759//sayed-WrGb_large.jpg
Iran Ancam Israel Akan Alami Kekalahan Berat Dalam Perang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255//gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3180093//gaza-5VaA_large.jpg
Biadab! Serangan Israel di Gaza Tewaskan 90 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960//gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement