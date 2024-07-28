Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Peringati Gencatan Senjata Perang Korea, Korut Janjikan Kehancuran Total untuk Musuhnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |15:33 WIB
Peringati Gencatan Senjata Perang Korea, Korut Janjikan Kehancuran Total untuk Musuhnya
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi Makam Martir Perang Pembebasan Tanah Air dalam rangka peringatan 71 tahun kemenangan Perang Pembebasan Tanah Air di Pyongyang, Korea Utara, 26 Juli 2024. (Foto: KCNA/Reuters)
A
A
A

SEOUL - Korea Utara bersumpah untuk "menghancurkan sepenuhnya" musuh-musuhnya jika terjadi perang, saat pemimpin Kim Jong-un memberi perintah, demikian dilaporkan media pemerintah KCNA pada Minggu, (28/7/2024).

Pejabat militer senior termasuk Kolonel Angkatan Darat Ri Un Ryong dan Letnan Komandan Angkatan Laut Yu Kyong Song membuat komentar "karena kebencian yang meluap" terhadap Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan pada sebuah pertemuan pada Sabtu, (27/7/2024) yang dihadiri oleh Kim untuk merayakan ulang tahun gencatan senjata Perang Korea ke-71, menurut KCNA.

Korea Utara dan Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik dan pembicaraan mengenai pengurangan ketegangan dan denuklirisasi Korea Utara telah terhenti sejak 2019. Media pemerintah Korea Utara baru-baru ini mengatakan bahwa mereka tidak berharap hal itu akan berubah, tidak peduli siapa yang terpilih berikutnya di Gedung Putih.

Sambil menuduh AS dan Korea Selatan "bertekad untuk memprovokasi perang nuklir," para pejabat militer bersumpah untuk memperkuat efisiensi perang guna melancarkan "serangan dahsyat terhadap musuh kapan saja dan tanpa penundaan serta menghancurkan mereka sepenuhnya setelah Panglima Tertinggi yang terhormat Kim Jong-un memberi perintah."

 

