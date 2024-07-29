Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

GAMKI Usulkan Gerakan Nasional Berantas Judi Online ke Menkominfo

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |01:16 WIB
GAMKI Usulkan Gerakan Nasional Berantas Judi Online ke Menkominfo
GAMKI Beraudiensi dengan Menkominfo Budi Arie/ist
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen (GAMKI) mendukung penuh langkah pemerintah memberantas judi online secara masif di Indonesia.

Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat menyatakan, pihaknya  siap bersama pemerintah memberantas judi online (judol) di Tanah Air.

“Kami mencanangkan Gerakan Nasional Berantas Judi Online, terutama melalui program literasi digital bersama sinode dan pemuda gereja,” ujarnya usai beraudiensi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, beberapa waktu lalu.

“Kami menyerukan agar aparat bisa menangkap bandar-bandar judi online yang selama ini sangat menyengsarakan rakyat kecil,” lanjut Sahat Sinurat.

Selain lewat sosialisasi literasi digital pencegahan judi online, pihaknya juga berencana memberikan semacam pendampingan, konseling, atau pemulihan bagi penyintas korban judi online.

”Kami akan melibatkan rohaniwan dan psikolog, terutama setelah Kemkominfo men-take down situs-situs judi online, tapi ternyata masih banyak anak-anak muda yang kecanduan. Teman-teman seperti ini harus didampingi secara kerohanian maupun psikologis,” tutup Sahat.

Dalam kesempatan itu, Menkominfo mengapresiasi dukungan GAMKI atas upaya pemberantasan judi online secara masif, terutama di kalangan anak muda. 

"Kita semua sepakat bahwa ancaman judi online semakin menggurita dan menjadi masalah serius yang harus kita hadapi bersama. Sebagian besar korban judi online adalah masyarakat dengan penghasilan kecil," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/338/3066401/judi_online-qvnw_large.jpg
Kelola Situs Judi Online, Pemuda Sumbar Ditangkap Aparat Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065863/judi-ftFI_large.jpg
Menkominfo Blokir Akses 3,4 Juta Konten Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/340/3063964/pengadilan_agama_lebak-9bMi_large.jpg
Ratusan Istri di Lebak Gugat Cerai Suami Gegera Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/337/3058325/judi_online-Niwg_large.jpg
Pemerintah Diminta Serius Perangi Judi Online, Penjarakan Oknum Pejabat yang Terlibat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/326/3056897/judi_online-WTmi_large.jpeg
Catat, Main Judi Online Terancam Tak Bisa Buka Rekening hingga Ajukan Cicilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/337/3055746/menko_polhukam_hadi_tjahjanto-IS1m_large.jpg
4 Fakta Tren Judi Online Turun, Perputaran Uang Kini Hanya Rp297 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement