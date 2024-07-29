Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bentrok Sesama Oknum Polisi di Maluku Diduga Pemicunya Razia Knalpot Brong

Isnaini dan Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |04:36 WIB
Bentrok Sesama Oknum Polisi di Maluku Diduga Pemicunya Razia Knalpot Brong
Bentrok diduga sesama polisi di Maluku (Foto: Ist/Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Bentrok sesama oknum polisi di Tuai, Maluku diduga bermula dari kegiatan razia. Kemudian, ada pengendara sepeda motor yang melintas menggunakan knalpot brong mengeluarkan kata makian.

Informasi yang diterima, pada Jumat 26 Juli 2024, sekitar Pukul 23.00 WIT, personel Polres Tual menggelar kegiatan apel KRYD di lapangan Kotak Polres Tual. Kemudian, dilanjutkan kegiatan razia kendaraan di depan Pos SS.

Saat personel Polres Tual sedang melaksanakan kegiatan KRYD di depan Pos SS Polres Tual ada motor yang berboncengan menggunakan knalpot racing atau brong. Saat tiba di depan Pos SS, mereka mengeluarkan kata makian.

Tidak lama kemudian ada sekelompok pengendara motor sekitar 30 orang datang menghampiri personel yang melaksanakan kegiatan KRYD. Mereka mencari seseorang, sehingga terjadi penganiayaan.

Setelah itu, mereka langsung meninggalkan tempat kejadian perkara. Peristiwa itu diduga pemicunya ada motor diduga milik oknum anggota yang ditahan Sat Lantas Polres Tual pada saat melaksanakan kegiatan operasi Patuh Salawaku T.A 2024 karena menggunakan knalpot brong. Akibat peristiwa itu, dikabarkan ada tiga anggota kepolisian yang menjadi korban, yakni Brigpol BI, Briptu MSR, dan Bripda CSD.

 

