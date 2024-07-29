Polda Maluku Masih Dalami Insiden Baku Tembak Polisi vs Brimob di Kota Tual

TUAL - Polda Maluku belum bisa mengungkap lebih jauh soal insiden baku tembak antara anggota Polres Tual dan Brimob di Kota Tual, Maluku, yang terjadi pada Minggu 28 Juli 2024 malam.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Aries Aminullah menyatakan kondisi keamanan di wilayah Kota Tual sudah kembali kondusif pascainsiden baku tembak antara polisi versus polisi di Kota Tual, Maluku.

Sementara penyebab terjadinya insiden itu sendiri belum diketahui pasti. Saat ini polisi setempat belum bisa mengungkapnya sejauh ini.

Aries pun mengungkap bahwa Polda Maluku bersama Mabes Polri kini tengah melakukan investigasi untuk mendalami kronologis di balik peristiwa tersebut.

"Hasilnya akan disampaikan kepada media. Yang paling penting kondisi di Kota Tual aman dan terkendali," ujarnya, Senin (29/7/2024).

Sementara itu, aksi baku tembak polisi vs polisi di Kota Tual terjadi pada Minggu 28 Juli 2024 malam. Bentrokan itu terjadi di kawasan jalan perempatan UN Wartel hingga depan Gereja Maranatha, Kota Tual.