INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Lutung Kesetrum Listrik di Permukiman Warga, Diduga Tersesat saat Cari Makan

Norman Syah , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |09:19 WIB
Lutung Kesetrum Listrik di Permukiman Warga, Diduga Tersesat saat Cari Makan
Seekor lutung kesetrum di permukiman warga diduga tersesat saat cari makan (Foto: iNews)
A
A
A

SAMPIT - Seekor hewan liar dilindungi yakni Lutung Abu-Abu, ditemukan tersengat listrik saat masuk ke kawasan permukiman di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Peristiwa itu membuat san lutung lemas serta mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya saat ditemukan, Selasa (30/7/2024).

Insiden tersebut terjadi di Jalan Hhasan Mansyur, Kecamatan Baamang Sampit. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang mendapat informasi pun langsung menuju lokasi untuk menyelamatkan lutung.

Petugas mendapati primata itu dalam kondisi lemas setelah tersengat kabel listrik bertegangan tinggi. Petugas kemudian mengevakuasi lutung dan membawanya ke markas komando Damkar dan Penyelamatan.

"Sengatan listrik membuat lutung dewasa berjenis kelamin betina tersebut mengalami luka di bagian paha kiri serta telapak tangan kanan," ujar petugas Damkar, Carles.

Oleh pihak damkar dan penyelamatan, lutung diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat. 

 

