4 Fakta Siswi SMA Diperkosa dan Dirampok Oknum Driver Ojek Online, Hendak Pulang Sekolah

Siswi SMA jadi korban pemerkosaan dan pembegalan oknum driver ojek online (Foto: Ilustrasi/Freepik)

TINDAK pemerkosaan dialami seorang siswi SMA di Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu, siswi tersebut juga jadi korban perampokan

Berikut sejumlah fakta terkait tindakan keji tersebut:

1. Pelakunya Driver Ojek Online

Siswi SMA menjadi korban pemerkosaan dan pembegalan oleh salah satu oknum driver ojek {online}.

Peristiwa terjadi saat siswi SMA tersebut hendak pulang sekolah.

2. Tak Berdaya dan Ditolong Warga

Usai menjadi korban pemerkosaan dan pembegalan, siswi tersebut mendapat pertolongan warga yang mendapatinya sudah tertunduk lemas dan bajunya dipenuhi dengan bercak darah.

Dalam sebuah rekaman video amatir yang milik warga, siswi tersebut Nampak tak berdaya saat ditolong.

3. Kronologi Kejadian

Peristiwa tersebut terjadi pada saat korban pulang sekolah memesan ojek online. Namun, sang driver ojek online itu ustru embawa korban ke tempat sepi. Sejurus kemdian korban dirudapaksa oleh pelaku.

Korban kemudian diselamatkan oleh bapak-bapak yang habis pulang mancing dan mendengar korban meminta tolong di lokasi kejadian.

Selain menjadi korban pemerkosaan, ponsel dan uang korban juga diambil oleh driver ojek online tersebut.