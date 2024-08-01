Momen Ketum MUI Selipkan “Muhammad” pada Nama Presiden Joko Widodo

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menyelipkan “Muhammad” pada nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat memberikan tausiyah dalam Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia merdeka, di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8/2024) malam.

Momen Anwar Iskandar tersebut bermula ketika dia menyampaikan terima kasih kepada para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang telah memperjuangkan Kemerdekaan.

“Tentu selain kita bersyukur kepada Allah SWT, kita juga berterima kasih dan berdoa untuk para pahlawan. Kita juga berterima kasih kepada para pemimpin-pemimpin bangsa ini karena barangsiapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Tuhan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Anwar Iskandar pun mengatakan bahwa Indonesia mempunyai banyak pemimpin dengan tipologi, keahlian hingga keahlian yang berbeda-beda sesuai zamannya mulai dari Presiden pertama Indonesia yakni Presiden Ir. Soekarno hingga Presiden Jokowi saat ini.

“Indonesia ini punya banyak pemimpin dengan tipologi, keahlian, keistimewaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan zamannya, Bapak Presiden Soekarno sampai Bapak Insinyur Haji Muhammad Joko Widodo, ada Muhammad-nya gak ini?” kelakar Anwar yang disambut dengan tawa para peserta yang hadir.