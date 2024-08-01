Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Ketum MUI Selipkan “Muhammad” pada Nama Presiden Joko Widodo

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |21:35 WIB
Momen Ketum MUI Selipkan “Muhammad” pada Nama Presiden Joko Widodo
Ketua MUI
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menyelipkan “Muhammad” pada nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat memberikan tausiyah dalam Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia merdeka, di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8/2024) malam.

Momen Anwar Iskandar tersebut bermula ketika dia menyampaikan terima kasih kepada para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang telah memperjuangkan Kemerdekaan. 

“Tentu selain kita bersyukur kepada Allah SWT, kita juga berterima kasih dan berdoa untuk para pahlawan. Kita juga berterima kasih kepada para pemimpin-pemimpin bangsa ini karena barangsiapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Tuhan,” katanya. 

Pada kesempatan itu, Anwar Iskandar pun mengatakan bahwa Indonesia mempunyai banyak pemimpin dengan tipologi, keahlian hingga keahlian yang berbeda-beda sesuai zamannya mulai dari Presiden pertama Indonesia yakni Presiden Ir. Soekarno hingga Presiden Jokowi saat ini.

“Indonesia ini punya banyak pemimpin dengan tipologi, keahlian, keistimewaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan zamannya, Bapak Presiden Soekarno sampai Bapak Insinyur Haji Muhammad Joko Widodo, ada Muhammad-nya gak ini?” kelakar Anwar yang disambut dengan tawa para peserta yang hadir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182198//viral-wl2E_large.jpg
Ini Identitas Lengkap 8 Tersangka Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182046//jokowi-h7KD_large.jpg
Jokowi Belum Berkomentar Terkait Roy Suryo Cs sebagai Tersangka Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182009//rismon-3GU7_large.jpg
Ditetapkan Tersangka, Rismon Sianipar Tak Terima Dituduh Edit Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182007//roy_suryo-oquJ_large.jpg
Roy Suryo Usai Jadi Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Jokowi: Senyum Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182006//pasbata-324Y_large.jpg
Roy Suryo Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Jokowi, Pasbata: Polri Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182002//roy_suryo-H4SZ_large.jpg
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo: Peneliti Bebas Lakukan Keterbukaan Informasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement