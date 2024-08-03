Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Gara-Gara Cemburu Pria di Prabumulih Bacok Pacarnya Hingga Sekarat

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |15:53 WIB
Gara-Gara Cemburu Pria di Prabumulih Bacok Pacarnya Hingga Sekarat
Ilustrasi
A
A
A

PRABUMULIH - Meliani, seorang wanita bernama Meliani, warga Jalan Tanjung Laut Gunung Ibul Timur, Kabupaten Prabumulih, Sumatera Selatan, mengalami luka parah setelah dibacok oleh pacarnya yang berinisial JND (36).

Peristiwa tragis itu terjadi di kosan Meliani pada Kamis (1/8/2024) sekitar pukul 04.30 WIB. Diduga, pelaku nekat melakukan aksinya karena cemburu.

Kapolsek Prabumulih Timur, AKP Herry Sulistyo, menjelaskan bahwa kejadian bermula ketika pelaku JND melihat seorang lelaki lain keluar dari kosan Meliani. Merasa cemburu, pelaku yang diduga sedang mabuk masuk ke dalam kosan dan membacok korban dengan parang.

“Pelaku ini diduga cemburu, lalu masuk ke dalam kosan korban yang berada di Jalan Tanjung Laut Gunung Ibul Timur, Prabumulih dan langsung membacok korban dengan parang sehingga korban harus dilarikan ke rumah sakit,” kata AKP Herry Sulistyo, Jum’at (2/8/2024).

Akibat peristiwa itu korban mengalami belasan luka bacok yang cukup serius. Ada sebanyak 11 luka bacok di kepala saja, belum termasuk luka di bagian tubuh lainnya dan jari manis korban putus.

Saat ini, pelaku JND telah menyerahkan diri ke Polres Prabumulih dan sedang dalam pemeriksaan untuk mengetahui motif dan detail lainnya dari kejadian tersebut.

“Iya benar pelaku sudah menyerahkan diri di Polres Prabumulih, namun belum dilimpahkan ke kami (Polsek Prabumulih Timur) terkait motif dan sebagainya masih dalam pemeriksaan,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179686//duel_berdarah_gegara_sawit-89Z3_large.jpg
Duel Berdarah Gegara Sawit, Satu Orang Tewas Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179677//gegara_sabu_pria_tewas_dibacok_teman-BhKF_large.jpg
Cekcok Gegara Sabu, Pria di Jatinegara Tewas Dibacok Teman Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447//kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179272//viral-srYf_large.jpg
Peradi Jaktim Tangani 14 Kasus Pro Bono, dari Kekerasan Seksual hingga Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178393//kekerasan_anak-vODZ_large.jpg
Bocah 6 Tahun Tewas dengan Tubuh Penuh Memar dan Luka Bakar Rokok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement