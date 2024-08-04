Tragis! Wanita Cantik Asal China Tewas Mengenaskan Usai Lompat dari Hotel Asialink Batam

BATAM - Seorang wanita warga negara asing (WNA) China , Yiuo Yu, tewas bunuh diri. Korban tewas setelah terjatuh dari lantai enam Hotel Asialink, Batu Ampar, Kota Batam, Minggu (4/8/2024).

Peristiwa ini terjadi setelah wanita berparas cantik ini diduga terlibat cekcok dengan empat rekannya usai berkunjung ke tempat hiburan di Batam.

“Suara benturan keras terdengar dari lokasi sebelum korban tergeletak di jalan dengan kondisi mengerikan, kepala berlumuran darah,”ujar seorang saksi mata, Iwan, di Lokasi.

Yiuo Yu langsung dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda yang berada di depan lokasi kejadian, namun nyawanya tidak dapat tertolong.

Dari informasi yang diperoleh, Yiuo Yu baru beberapa hari berada di Batam bersama empat pria, salah satunya diduga adalah kekasih korban. Pada malam sebelum kejadian, mereka mengunjungi sebuah tempat hiburan di kawasan Kampung Bule, Nagoya, Batam.

Saat kembali ke hotel, terjadi cekcok antara korban dan rekannya yang kemudian berlanjut hingga depan kamar 618, tempat Yiuo Yu menginap.