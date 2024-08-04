Heboh Ipar Adalah Maut di Pamekasan, Korban Diperkosa Usai Pengajian hingga Hamil

PAMEKASAN - Skandal hubungan gelap hingga terjadi pemerkosaan membuat heboh warga Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pelaku saat ini telah diamankan polisi.

Mirisnya hubungan terlarang tersebut menimpa kepada korban adik ipar pelaku hingga hamil. Pelaku melakukan aksi bejatnya di semak semak sepi dari pemukiman warga saat malam hari.

"Pelaku berinisial F sudah berhasil diamankan. Hubungan antar pelaku dengan korban, yakni pelaku F merupakan kakak ipar dari korban," ujar Wakapolres Pamekasan Kompol Andy Purnomo, Minggu (4/8/2024).

Pihaknya, menyatakan pelaku melakukan aksi bejatnya kepada korban sebanyak 4 kali di tempat yang berbeda. "Akibat perbuatan, korban hamil kurang lebih 7 bulan," imbuhnya.

Kompol Andy menjelaskan bahwa kronologi pencabulan tersebut, berawal pada kurun waktu tahun 2023 sampai 2024.

Tersangka melakukan aksinya saat malam hari ketika korban A ikut pengajian atau imtihanan bersama dengan tersangka F di Kecamatan Larangan, Pamekasan.

“Kemudian, tersangka F mengantar korban A pulang. Namun sebelum sampai rumah tersangka A berhenti di Semak-semak yang gelap dan Korban A di turunkan dari sepeda motor kemudian korban A dirudapaksa,” bebernya.