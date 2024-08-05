Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Bergembira, Jet Tempur F-16 yang Ditunggu-tunggu Akhirnya Datang dari AS

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |10:50 WIB
Ukraina Bergembira, Jet Tempur F-16 yang Ditunggu-tunggu Akhirnya Datang dari AS
Ukraina akhirnya menerima jet tempur F-16 yang sudah ditunggu sangat lama dari AS (Foto: AP)
A
A
A

KYIV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina telah menerima jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya. Pemimpin Ukraina itu pun bergembira dan berterima kasih kepada sekutu atas apa yang dulunya sangat ragu untuk mereka berikan. Namun Zelensky  menambahkan bahwa masih banyak lagi bantuan yang dibutuhkan.

"F-16 di Ukraina. Kita berhasil," kata Presiden Zelensky dalam sebuah upacara di pangkalan udara yang tidak disebutkan namanya, diapit oleh dua pesawat.

Kedatangan jet tersebut menandai tonggak penting dalam meningkatkan kemampuan angkatan udara Ukraina, yang sebagian besar bergantung pada jet lama era Soviet.

Lebih banyak F-16 diperkirakan akan datang dalam beberapa bulan mendatang. Namun Zelensky mengakui bahwa Ukraina belum memiliki cukup pilot terlatih untuk menerbangkan semuanya.

Dia tidak menyebutkan berapa banyak pesawat yang telah tiba di Ukraina, atau apakah semuanya telah dikirim oleh Denmark, Belanda, dan AS, yang secara khusus dia ucapkan terima kasih.

Adapun sekitar 65 F-16 telah dijanjikan oleh negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sejak Presiden AS Joe Biden pertama kali mengizinkan sekutu Eropa yang bersedia mengirimnya ke Ukraina pada Agustus 2023.

F-16 diperkenalkan pada tahun 1978. Banyak militer Barat sedang dalam proses memensiunkan jet tempur tua tersebut, menggantinya dengan F-35 buatan AS, yang diperkenalkan pada tahun 2015.

Inggris tidak memiliki F-16 di angkatan udaranya, meskipun memasok rudal Storm Shadow jarak jauh yang dapat dipasang pada jet tersebut.

F-16 Ukraina akan bekerja bersama sejumlah sistem rudal permukaan-ke-udara yang dipasok Barat seperti Patriot dan Nasams yang sudah ada di darat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183720//prabowo-jNM0_large.jpg
10 Jet Tempur  Kawal Kepulangan Pesawat Raja Yordania Tinggalkan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183687//boris_pistorius-NIzq_large.jpg
Jerman Gelontorkan 150 Juta Euro, Perkuat Persenjataan Ukraina'Hadapi Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663//rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182917//jet_tempur_f_16-mrE9_large.jpg
Belanda Jual 18 Jet Tempur F-16 ke Rumania Hanya Seharga Rp19 Ribu Per Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506//ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182252//tentara_rusia-eMPZ_large.jpg
Ukraina Ungkap Ribuan Warga dari 36 Negara Afrika Bertempur untuk Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement