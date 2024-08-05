Ukraina Bergembira, Jet Tempur F-16 yang Ditunggu-tunggu Akhirnya Datang dari AS

Ukraina akhirnya menerima jet tempur F-16 yang sudah ditunggu sangat lama dari AS (Foto: AP)

KYIV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina telah menerima jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya. Pemimpin Ukraina itu pun bergembira dan berterima kasih kepada sekutu atas apa yang dulunya sangat ragu untuk mereka berikan. Namun Zelensky menambahkan bahwa masih banyak lagi bantuan yang dibutuhkan.

"F-16 di Ukraina. Kita berhasil," kata Presiden Zelensky dalam sebuah upacara di pangkalan udara yang tidak disebutkan namanya, diapit oleh dua pesawat.

Kedatangan jet tersebut menandai tonggak penting dalam meningkatkan kemampuan angkatan udara Ukraina, yang sebagian besar bergantung pada jet lama era Soviet.

Lebih banyak F-16 diperkirakan akan datang dalam beberapa bulan mendatang. Namun Zelensky mengakui bahwa Ukraina belum memiliki cukup pilot terlatih untuk menerbangkan semuanya.

Dia tidak menyebutkan berapa banyak pesawat yang telah tiba di Ukraina, atau apakah semuanya telah dikirim oleh Denmark, Belanda, dan AS, yang secara khusus dia ucapkan terima kasih.

Adapun sekitar 65 F-16 telah dijanjikan oleh negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sejak Presiden AS Joe Biden pertama kali mengizinkan sekutu Eropa yang bersedia mengirimnya ke Ukraina pada Agustus 2023.

F-16 diperkenalkan pada tahun 1978. Banyak militer Barat sedang dalam proses memensiunkan jet tempur tua tersebut, menggantinya dengan F-35 buatan AS, yang diperkenalkan pada tahun 2015.

Inggris tidak memiliki F-16 di angkatan udaranya, meskipun memasok rudal Storm Shadow jarak jauh yang dapat dipasang pada jet tersebut.

F-16 Ukraina akan bekerja bersama sejumlah sistem rudal permukaan-ke-udara yang dipasok Barat seperti Patriot dan Nasams yang sudah ada di darat.