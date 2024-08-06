Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bertemu Ketum Perindo, Gubernur Sumbar Mahyeldi: Bangun Kombinasi dan Sinergi Tingkat Pusat dan Daerah

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |11:25 WIB
Bertemu Ketum Perindo, Gubernur Sumbar Mahyeldi: Bangun Kombinasi dan Sinergi Tingkat Pusat dan Daerah
Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menemui Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, pada hari ini Selasa (6/8/2024).

"Alhamdulillah pada hari ini kami bertemu dengan Ibu Ketua Perindo bersama Wakil Ketua dan juga Ketua DPW Perindo Sumbar, dan inilah pertemuan kami yang kedua. Beberapa hari yang lalu kami ketemu Pak Hary (Hary Tanoesoedibjo) kita berdiskusi bagaimana untuk berinvestasi di Sumbar," kata Mahyeldi usai pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi mengaku ingin bersilahturahmi dengan Angela dan membicarakan mengenai kemajuan Sumatera Barat. Hal tersebut diharapkan akan menjadikan sinergi baik sscr nasional maupun daerah.

"Karena memang kita dalam membangun Indonesia, membangun daerah kita tidak bisa sendiri, kita harus bersama dan bersinergi dengan politik yang ada. Pada hari ini kita bersilaturahim dengan Ibu Ketua," kata Mahyeldi.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
