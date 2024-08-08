Indonesia Bertutur, Pemerintah Ingatkan soal Keseimbangan Alam dan Keberlanjutan Budaya

JAKARTA –Direktorat Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid secara resmi membuka Mega Festival Indonesia Bertutur (Intur) di Provinsi Bali 2024. Tahun ini, festival akan berlangsung dari 7-18 Agustus 2024 di tiga lokasi di Bali, yakni di Batubulan, Ubud, dan Nusa Dua.

Pergelaran Maha Wasundari sebagai pembuka Indonesia Bertutur 2024, menampilkan tiga genre tari Bali yang telah menjadi warisan budaya dunia. Maha Wasundari merujuk pada kemuliaan air dan bumi yang menghidupi manusia, hadir sebagai ekspresi dan refleksi komunal manusia dalam menghadapi dinamika zaman.

“Pementasan ini bertujuan meneruskan jalan kebudayaan leluhur yang menempatkan seni sebagai tontonan dan tuntunan yang meruwat dan merawat kemanusiaan,” ujar Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, dikutip, Kamis (8/8/2024).

Selain itu, Hilman juga mengingatkan tentang pentingnya kita sebagai masyarakat agar menghargai kekayaan kebudayaan yang kita miliki.

“Karena sejatinya itulah kekuatan dan kekayaan Indonesia, kebudayaan dan keragaman hayati. Kalau kedua hal ini dipertemukan, Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah, dan festival Indonesia Bertutur bertujuan untuk mengangkat semua itu ke dalam satu rangkaian kegiatan,” ujar Hilmar.

Hilmar juga menekankan pentingnya kearifan-kearifan yang diwariskan leluhur dilihat kembali dan digunakan sebagai panduan menghadapi tantangan masa depan.

“Jika warisan-warisan itu menunjukkan tanda-tanda kepunahan pada generasi saat ini, berarti ada perilaku yang keliru dan harus segera diperbaiki,” tutupnya.