HOME NEWS NASIONAL

Kisah Soekarno Pilih Berunding dengan Belanda, Ogah Ikut Ajakan Perang Jenderal Soedirman

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |07:16 WIB
Soekarno (Arsip Nasional)
JENDERAL Soekarno pernah mengajak Soekarno tetap berperang langsung melawan penjajah pada agresi militer Belanda II. Tapi, Soekarno saat itu menolak dan tetap memilih jalan diplomasi, berunding dengan Belanda agar Indonesia tetap jadi negara berdaulat.

Seperti diketahui, agresi militer Belanda ke I terjadi dua tahun setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 21 Juli 1947 dengan latar belakang penolakan RI terhadap tuntutan Belanda.

Sedangkan agresi militer Belanda ke II terjadi pada 19 Desember 1948. Belanda saat itu mengingkari perjanjian Renville dan menyerang kembali Indonesia. 

Kala itu Jenderal Soedirman memilih tetap berperang melawan Belanda dan ia pernah marah ke Soekarno gara-gara ogah diajak berperang.

Alasan Soedirman yang menginginkan Soekarno untuk bergerilya adalah karena Belanda telah ingkar janji dan tidak ada gunanya melakukan diplomasi. 

Sedangkan Soekarno berkeyakinan jika diplomasi menjadi salah satu cara untuk mendapatkan dukungan di dunia internasional.

 

Halaman:
1 2
      
