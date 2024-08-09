Gempa M 4,0 Guncang Kuta Bali, Pusatnya di Laut

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 4,0 melanda Pulau Bali, Jumat (9/8/2024) sekitar pukul 17.42 WIB. Pusat gempa berada di laut sekitar 78 kilometer arah barat daya Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

BMKG melaporkan bahwa episenter gempa ini berada di 9,37 Lintang Selatan dan 114,82 Bujur Timur.

“Mag:4.0, 09-Agu-24 17:42:30 WIB, Lok:9.37 LS, 114.82 BT (Pusat gempa berada di laut 78 km Baratdaya Kuta Selatan),” tulis akun BMKG di akun X resmi @infoBMKG.

Menurut BMKG, titik gempa berada pada kedalaman 37 Km.

"Dirasakan (MMI) II-III Kuta Selatan," tambah akun terserbut.

Belum diketahui apa dampak dari gempa ini.

(Salman Mardira)