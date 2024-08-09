Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M 4,0 Guncang Kuta Bali, Pusatnya di Laut

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |20:29 WIB
Gempa M 4,0 Guncang Kuta Bali, Pusatnya di Laut
Ilustrasi gempa (Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 4,0 melanda Pulau Bali, Jumat (9/8/2024) sekitar pukul 17.42 WIB. Pusat gempa berada di laut sekitar 78 kilometer arah barat daya Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

BMKG melaporkan bahwa episenter gempa ini berada di 9,37 Lintang Selatan dan 114,82 Bujur Timur.

“Mag:4.0, 09-Agu-24 17:42:30 WIB, Lok:9.37 LS, 114.82 BT (Pusat gempa berada di laut 78 km Baratdaya Kuta Selatan),” tulis akun BMKG di akun X resmi @infoBMKG.

Menurut BMKG, titik gempa berada pada kedalaman 37 Km.

 "Dirasakan (MMI) II-III Kuta Selatan," tambah akun terserbut.

Belum diketahui apa dampak dari gempa ini.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Bali BMKG Bali Gempa Bumi Gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184010//truk_pertamina-e9Ft_large.jpg
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pertamina Jamin Pasokan BBM Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3183986//cuaca_jabodetabek-eiWE_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Ringan hingga Petir Menjelang Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183895//angin_kencang-F5Zy_large.jpg
Angin Kencang Hantam Bulukumba, Rumah dan Bengkel Porak-poranda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183894//gelombang_tinggi-rw4H_large.jpg
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 16–19 November, Nelayan Diminta Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183878//gempa_sarmi_papua-Gx8T_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,9 Guncang Kabupaten Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183827//cuaca_ekstream-St8n_large.jpg
Dua Bibit Siklon Tropis Dekati Indonesia, BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement