INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Dipimpin Eks Raja OTT, Satgassus Polri Cegah Korupsi Proyek Irigasi di Sumut

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |22:05 WIB
Dipimpin Eks Raja OTT, Satgassus Polri Cegah Korupsi Proyek Irigasi di Sumut
Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Yudi Purnomo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo memastikan bahwa, upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada proyek Pemerintah terus dilakukan oleh Korps Bhayangkara. 

Kali ini, dilaksanakan di Sumatera Utara (Sumut), terkait dengan monitoring dan evaluasi pada sejumlah proyek peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022-2024.

"Satgassus pencegahan dipimpin oleh Harun Al Rasyid yang merupakan eks Raja OTT KPK, bersama Andre Dedy Nainggolan eks Penyidik KPK," kata Yudi, Jumat (9/8/2024). 

Menurut Yudi, ada beberapa proyek irigasi tersier yang menjadi sasaran pemantauan, monitoring serta evaluasi. Diantaranya di Kabupaten Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Tengah hingga Tapanuli Utara. 

 

