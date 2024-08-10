Dituding Borong Parpol di Pilgub Sulsel, Fatmawati: Tidak Ada Dalam Skenario Kami!

SULSEL - Bakal calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Fatmawati Rusdi menyangkal isu liar terkait paslon Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi memborong partai politik untuk maju di Pilgub Sulsel 2024.

Menurut Wakil Bendahara Umum DPP NasDem itu, pemberitaan yang berkembang soal borong partai dan kotak kosong di pilgub tidak demikian. Karena partai yang inisiatif memberikan rekomendasi kepada paslon “Andalan Hati” untuk kenderaan politik maju bertarung di Pilkada serentak 27 November akan datang.

“Rekomendasi partai yang secara resmi mendukung kami ‘Andalan Hati’, hari ini sudah mencukupi,” tegas Fatma dalam keterangannya, Sabtu (10/8/2024).

Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu menjelaskan, adapaun partai politik yang tidak mengeluarkan rekomendasi untuk paslon “Andalan Hati”, tentunya sudah menjalin komunikasi intens dengan bakal calon Gubernur lain.

“Itu berarti terbukanya peluang bagi bakal calon lain. Sedangkan, bagi kami Andalan Hati, jumlah pasangan kontestasi pilgub Sulsel adalah wujud atas dinamika politik yang kami hormati,” jelasnya.