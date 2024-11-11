Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Dua Paslon Gubernur Sulsel Adu Gagasan di Dalam Ruangan, Pendukungnya Bentrok di Luar

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |03:02 WIB
Dua Paslon Gubernur Sulsel Adu Gagasan di Dalam Ruangan, Pendukungnya Bentrok di Luar
Bentrok saat debat Pilgub Sulsel
A
A
A

MAKASSAR – Dua pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Sulsel kembali adu gagasan dalam debat kedua yang digelar KPU Sulsel, di Hotel Claro Makassar, Minggu (10/11/2024). 

Kedua paslon tersebut yakni, nomor urut 1, Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (Dia) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), PKB, PPP, Partai Buruh, Partai Garuda dan Partai Ummat. 

Sementara paslon nomor urut 2 yakni Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) yang diusung mayoritas parpol di antaranya, Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Hanura, Gelora, Perindo, dan PSI. 

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan, debat publik adalah metode kampanye yang difasilitasi KPU, yang diatur dalam PKPU nomor 13 tahun 2024, tentang pelaksanaan kampanye. 

"Debat publik sekaligus menjadi wadah Pendidikan politik bagi masyarakat, untuk meningkatkan pastisipasi pemilih," katanya saat memberi sambutan. 

Hasbullah juga mengingatkan, debat yang memuat pemaparan dan pendalaman visi misi serta rencana program kerja ke dua paslon yang akan berebut suara masyarakat ulsel pada 27 November mendatang, harus mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang dirumuskan 20 tahun sekali, dan akan disahkan sebagai dokumen resmi daerah, pada priode paslon gubernur dan wakil gubernur yang terpilih nantinya.

“Ini penting untuk diketahui publik, utamanya terkait visi misi dan program yang nantinya akan ditetapkan enam bulan setelah pelantikan palson yang terpilih,” katanya.

Hasbullah menambahkan, pihaknya berharap melalui debat publik kedua pilgub Sulsel kali ini, pemaparan yang dijabarkan masing-masing paslon, dapat menjadi reverensi bagi masyarakat Sulsel untuk menentukan pilihan pada hari pemilihan yang digelar serentak ada 27 November mendatang.

 

