INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Gelar Sepeda Santai, Kehadiran Umi Rohmi Hebohkan CFD Mataram 

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |16:59 WIB
Gelar Sepeda Santai, Kehadiran Umi Rohmi Hebohkan CFD Mataram 
Cagub NTB Sitti Rohmi Djalilah (Foto: MPI)
A
A
A

MATARAM - Bakal Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah membuat heboh arena Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, Mataram, Minggu pagi (11/8/2024). Politisi Perindo itu sontak menjadi pusat perhatian pengunjung CFD saat bersepeda bersama ratusan relawan Rohmi-Firin. 

Kegiatan bersepeda itu berlangsung dari depan Islamic Center Hubbul Wathon hingga Teras Udayana yang merupakan pusat bermain. Umi Rohmi sapaan karibnya tidak berhenti menebar senyum kepada warga.

Sesekali dia menerima permintaan masyarakat yang ingin ber swa foto bersamanya. Dia juga menyempatkan diri menyapa para pedagang di area CFD tersebut. 

Kegiatan itu juga diikuti sejumlah politisi. Tampak hadir Ketua Tim Pemenangan Rohmi-Firin TGH. Mahally Fikri, termasuk Hj.Baiq Diyah Ratu Ganefi dan sejumlah politisi lainnya. 

"Go go go jilbab hijau. Rohmi - Firin menang," Teriak sejumlah orang yang disambut ucapan terimakasih dari Umi Rohmi.
 
Usai bersepeda, Umi Rohmi pun mengikuti kegiatan senam tera bersama  Senam Tera Indonesia (STI) NTB. Tampak para ibu-ibu berjilbab merah dan bapak-bapak melakukan senam tera bersama Umi Rohmi. 

"Kita harus gemar berolahraga untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Kita terus bergerak dan bersemangat," ujar Umi Rohmi. 

Dalam kesempatan itu juga dibagikan sejumlah doorprize untuk ibu-ibu. Ketua Pengurus Senam Tera Indonesia (STI) NTB Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi menyambut positif kehadiran Umi Rohmi yang ikut meramaikan kegiatan Senam Tera Indoneska. 

Dia menilai itu merupakan salah satu bentuk komitmen calon pemimpin terhadap olahraga di NTB. Lagi pula, NTB akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat Nasional ke-VIII. 

 

Halaman:
1 2
      
