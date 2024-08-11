Raih Elektabilitas 37,4% di Pilkada Majalengka, Sekda Eman Suherman Disukai Anak Muda

JAKARTA - Elektabilitas Eman Suherman di bursa bakal calon Bupati Majalengka terus menunjukkan tren positif. Hasil survei Pilkada Majalengka 2024 oleh Indikator Politik, Eman meraih hasil 37,4 persen di atas Karna Sobahi (28,7%). Eman dinilai pemimpin yang peduli dan mengayomi anak muda.

Wakil Ketua DPD KNPI Majalengka, Ramlan Ramadhan mengatakan, pihaknya mendukung Eman karena sosoknya dinilai sosok peduli dengan kesejahteraan anak muda di Majalengka. Faktor anak muda dinilai jadi pendongkrak elektabilitas Eman.

"Pasti kami DPD KNPI Majalengka solid memberikan dukungan dan mensupport penuh Pak Eman," kata Ramlan, ketika ditemui di Buper Panten, Kecamatan Argapura, Minggu (11/8/2024).

Ramlan melanjutkan, kini Eman merupakan pemimpin yang diidamkan oleh kalangan muda di Majalengka. Hal itu lantaran Eman sangat mengayomi generasi muda untuk membuat Majalengka jadi lebih baik dari sebelumnya.

"Saya sebagai pemuda hari ini melihat Pak Eman itu cenderung lebih merakyat dan dekat dengan anak muda," ucapnya.

Kedekatan Eman dengan anak muda itu tergambar kala dirinya menghabiskan waktu bersama nonton bareng (nobar) Persib vs Persis Solo beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, Eman punya kepedulian besar kepada anak muda salah satunya merenovasi Stadion Warung Jambu.