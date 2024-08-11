Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Raih Elektabilitas 37,4% di Pilkada Majalengka, Sekda Eman Suherman Disukai Anak Muda

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |19:32 WIB
Raih Elektabilitas 37,4% di Pilkada Majalengka, Sekda Eman Suherman Disukai Anak Muda
Eman Suherman. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Elektabilitas Eman Suherman di bursa bakal calon Bupati Majalengka terus menunjukkan tren positif. Hasil survei Pilkada Majalengka 2024 oleh Indikator Politik, Eman meraih hasil 37,4 persen di atas Karna Sobahi (28,7%). Eman dinilai pemimpin yang peduli dan mengayomi anak muda.

Wakil Ketua DPD KNPI Majalengka, Ramlan Ramadhan mengatakan, pihaknya mendukung Eman karena sosoknya dinilai sosok peduli dengan kesejahteraan anak muda di Majalengka. Faktor anak muda dinilai jadi pendongkrak elektabilitas Eman.

"Pasti kami DPD KNPI Majalengka solid memberikan dukungan dan mensupport penuh Pak Eman," kata Ramlan, ketika ditemui di Buper Panten, Kecamatan Argapura, Minggu (11/8/2024).

Ramlan melanjutkan, kini Eman merupakan pemimpin yang diidamkan oleh kalangan muda di Majalengka. Hal itu lantaran Eman sangat mengayomi generasi muda untuk membuat Majalengka jadi lebih baik dari sebelumnya.

"Saya sebagai pemuda hari ini melihat Pak Eman itu cenderung lebih merakyat dan dekat dengan anak muda," ucapnya.

Kedekatan Eman dengan anak muda itu tergambar kala dirinya menghabiskan waktu bersama nonton bareng (nobar) Persib vs Persis Solo beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, Eman punya kepedulian besar kepada anak muda salah satunya merenovasi Stadion Warung Jambu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317//mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement