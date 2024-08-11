Wahyu Hidayat Maju Pilkada, Pj Wali Kota Malang Resmi Berganti

MALANG - Wahyu Hidayat, resmi mundur dari jabatan Penjabat Wali Kota (Pj Walkot) Malang. Wahyu yang akan maju Pilkada Kota Malang digantikan oleh Pj Wali Kota Malang yang baru Iwan Kurniawan, yang sebelumnya menjabat Penjabat Bupati Lebak.

Pelantikan pengganti Penjabat Wali Kota Malang ini dilakukan oleh Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono pada Sabtu 10 Agustus 2024. Menariknya, baik Wahyu dan Iwan, keduanya baru saja mencatatkan prestasi yang sama yakni mendapatkan apresiasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Penjabat Kepala Daerah dengan kinerja terbaik beberapa waktu yang lalu.

Wahyu Hidayat mengucapkan selamat atas pelantikan Penjabat Walikota Malang yang baru Iwan Kurniawan. Wahyu berharap bisa segera menyesuaikan dan melanjutkan program-program kerja di tahun 2024.

"Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Iwan atas pelantikan pada hari ini, tentu harapannya bisa segera lari menyelesaikan program-program kerja tahun 2024 ini, dan yang terpenting bisa segera menyesuaikan dan bisa memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Malang," ucap Wahyu Hidayat, ditemui pada Mnggu (11/8/2024)

Sejalan dengan yang disampaikan Wahyu Hidayat, Iwan Kurniawan mengucapkan syukur atas amanah yang diberikan sekaligus menjadikan tanggung jawab ini sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan baik.

Dirinya mengatakan tanggung jawab ini tidak terlepas dari kontribusi Kota Malang dalam mensukseskan program strategis nasional seperti stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrem.

"Syukur Alhamdulillah ini menjadi amanah yang harus saya jalankan, ini sebagai anugerah sekaligus pekerjaan rumah yang harus bisa ditangani dengan baik. Amanah ini tentu tidak lepas dari kontribusi Kota Malang dalam mendukung prioritas Pemerintah pusat seperti inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem," jelas Iwan Kurniawan.