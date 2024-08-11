Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polda Sumut Gelar Patroli Skala Besar, Kapolda: Tindak Tegas Kejahatan Jalanan Apapun Bentuknya!

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |02:30 WIB
Polda Sumut Gelar Patroli Skala Besar, Kapolda: Tindak Tegas Kejahatan Jalanan Apapun Bentuknya!
Patroli anggota Polda Sumut (foto: dok MPI)
A
A
A

MEDAN - Jajaran Kepolisian di Sumatra Utara melaksanakan patroli skala besar pada Sabtu malam, 10 Agustus 2024. Seluruh personel di satuan operasional maupun satuan kewilayahan mulai dari Polda, Polres hingga ke Polsek-Polsek dikerahkan melaksanakan patroli.

Polisi bahkan menurunkan personel brigade mobil (Brimob) bersenjata laras panjang dalam patroli tersebut.

Pelaksanaan Patroli skala besar ini sesuai dengan instruksi Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto. Irjen Whisnu meminta agar seluruh personel dikerahkan dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sumatera Utara tetap kondusif.

"Malam ini semua jajaran keluar melaksanakan patroli. Polisi harus hadir dimana-mana," ujar Irjen Whisnu yang memimpin langsung patroli skala besar itu, Sabtu (10/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/340/3167208//tni_polri_gelar_patroli_skala_besar_di_lebak-xeCb_large.jpg
Antisipasi Gangguan Kamtibmas, TNI-Polri Gelar Patroli Skala Besar di Lebak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166710//polda_metro_jaya_menggelar_patroli_skala_besar-pLXo_large.jpg
Polda Metro Jaya Kerahkan 324 Personil Bermotor dan Rantis, Gelar Patroli Skala Besar di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/608/3162604//pengungkapan_narkoba-iW4w_large.jpg
Ungkap 10 Kg Sabu Jaringan Antarprovinsi, Polisi Tembak 2 Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/608/3160189//bandar-sqrI_large.jpg
Polda Sumut Sita 26 Kg Sabu dari Gudang Narkoba Jaringan Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/608/3152375//kasus_narkoba_2025_polda_sumut_sita_1_ton_sabu-sYUP_large.jpg
Kasus Narkoba 2025, Polda Sumut Sita 1,2 Ton Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/608/3150097//polda_sumut_gagalkan_penyelundupan_30_kg_sabu_dari_malaysia_pengendali_diburu-Kp2i_large.jpg
Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 30 Kg Sabu dari Malaysia, Pengendali Diburu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement