Polda Sumut Gelar Patroli Skala Besar, Kapolda: Tindak Tegas Kejahatan Jalanan Apapun Bentuknya!

MEDAN - Jajaran Kepolisian di Sumatra Utara melaksanakan patroli skala besar pada Sabtu malam, 10 Agustus 2024. Seluruh personel di satuan operasional maupun satuan kewilayahan mulai dari Polda, Polres hingga ke Polsek-Polsek dikerahkan melaksanakan patroli.

Polisi bahkan menurunkan personel brigade mobil (Brimob) bersenjata laras panjang dalam patroli tersebut.

Pelaksanaan Patroli skala besar ini sesuai dengan instruksi Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto. Irjen Whisnu meminta agar seluruh personel dikerahkan dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sumatera Utara tetap kondusif.

"Malam ini semua jajaran keluar melaksanakan patroli. Polisi harus hadir dimana-mana," ujar Irjen Whisnu yang memimpin langsung patroli skala besar itu, Sabtu (10/8/2024).