Sedang Pasang Spanduk, Pemuda di Medan Ditembak OTK

MEDAN - Seorang pemuda di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, menjadi korban penembakan orang tak dikenal (OTK) saat memasang spanduk peringatan hari kemerdekaan. Korban yang terkena peluru di bagian punggung, pu dilarikan ke rumah sakit.

Korban bernaa Rizky Pohan (21), warga Belawan, kini terbaring di rumah sakit usai menjadi korban penembakan OTK. Peristiwa itu terjadi saat korban memasang spanduk di kawasan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Rizky yang juga merupakan anggota salah satu organisasi kepemudaan, mengalami luka tembakan di bagian punggung. Diduga, ia ditembak menggunakan senapan jenis air softgun.

Rekan korban Bernama Reza yang ikut memasang spanduk mengatakan, pelaku yang naik mobil sedan, tiba-tiba berhenti dan menembak korban sebanyak 7 kali.

"Kemudian, pelaku kabur ke arah Pelabuhan Belawan," ujar Reza, Minggu 11 Agustus 2024.

Kini, korban telah melaporkan kasus penembakan tersebut ke Polsek Medan Belawan, dan berharap pelaku segera ditangkap. Sementara itu, korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.



