Banjir Melanda Aceh Singkil, 2.299 Warga Terdampak

JAKARTA - Banjir menerjang empat kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil sejak Minggu 11 Agustus 2024 dini hari. Tak ada korban jiwa, namun 2.299 warga terdampak bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh hujan deras beberapa hari terakhir.

"Sebanyak 2.299 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil. Banjir yang terjadi diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi dengan durasi lama beberapa hari terakhir," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/8/2024).

Hingga Minggu pukul 23.32 WIB, BNPB mencatat bahwa banjir masih merendam sedikitnya sembilan desa di empat kecamatan.

Rinciannya adalah Desa Silatong, Desa Lae Riman, Desa Ujung Limus, Desa Tanjung Mas, Desa Cibubukan, Desa Serasah di Kecamatan Simpang Kanan, Desa Singkam dan Desa Rimo di Kecamatan Gunung Meriah, Desa Situban Makmur di Kecamatan Danau Paris, dan Desa Samardua di Kecamatan Kota Baharu.

"Kerugian materil yang diakibatkan dari banjir ini juga tercatat sedikitnya 419 rumah terendam dan satu ruas jalan Singkil-Subulussalam di Desa Silatong terdampak. Hingga siaran pers ini diterbitkan, banjir masih menggenang dengan ketinggian muka air yang bervariasi mulai dari 30 sentimeter hingga paling tinggi 120 sentimeter," ujarnya.