Minta Relawannya untuk Bergerak Santun, Sitti Rohmi: Terpenting Kita Aman, Pilkada Lancar

SELONG - Calon Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengobarkan semangat para relawan dan meminta seluruh pendukungnya terus bergerak meraih simpati masyarakat dengan cara santun dan saling menghargai satu sama lain.

Hal itu ia sampaikan saat mengukuhkan ratusan relawan yang tergabung dalam Relawan Rohmi - Firin dan Luthfi - Wahid (Relasi) di Gedung Olahraga Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur, Selasa (13/08/2024).

"Sampaikan dengan cara santun hingga menyentuh hati masyarakat dan semoga gerak para relawan terus dimonitor dari tingkat dusun sehingga kemenangan bisa terelasisasikan", tandasnya.

Lebih jauh, Ummi Rohmi mengatakan pilkada merupakan ajang lima tahunan. Jangan sampai ada perpecahan akibat pesta demokrasi itu dengan dalih apapun. "Karna setelah selasai pilkada yang berkompetesi pasti akan bersama kembali, bersahabat kembali", ujarnya.

"Yang terpenting adalah kondisi kita aman, pilkada berjalan aman, kondusifitas baik. Insyallah pembangunan bisa kita laksanakan dengan sebaik baiknya. Siapapun nanti pemenangnya",imbuh Mantan Wakil Gubernur NTB itu.

Pada kesempatan itu, cucu pahlawan nasional itu menyerahkan secara beragam atribut kampanye dan memasang jilbab ijo sebagai simbol perjuangan untuk memenangkan Rohmi - Firin di Pilgub NTB dan Baju Hijau yang menjadi ciri khas pasangan Luthfi - Wahid untuk Pilkada Lombok Timur.

(Khafid Mardiyansyah)