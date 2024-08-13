Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Jembatan Penghubung Desa di Muba Ambruk Gegara Ditabrak Kapal Tongkang

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |16:34 WIB
Jembatan Penghubung Desa di Muba Ambruk Gegara Ditabrak Kapal Tongkang
Jembatan penghubung di Musi Banyuasin ambruk (foto: dok ist)
A
A
A

MUBA - Jembatan penghubung antara Desa Suka Jadi dengan Desa Galih Sari, Kabupaten Musi Banyuasin ambruk, usai ditabrak kapal tongkang bernama Sentana Jaya yang bermuatan batubara, akibat kejadian tersebut banyak memakan korban jiwa, pada Senin 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB.

Kepala Kantor SAR Palembang, Raymond Konstantin membeberkan kejadian runtuhnya jembatan penghubung dua desa itu. Pada Senin 12 Agustus 2024, pada pukul 20.30 WIB, di jembatan perairan Sungai Lalan terjadi kecelakaan air Kapal TB Medelin Spirit dinahkodai oleh Khomsyah Alief agen Wistara Internasional Maritim (WIM), yang menggandeng tongkang Sentana Jaya bermuatan batubara dari Jetty PT. Sriwijaya Bara Logistic yang di asist oleh TB. Paris 22 (PT. Apau Sejahtera Abadi) di nahkodai oleh Marlion.

Pada saat sebelum pengolongan melintasi jembatan, posisi tongkang masih dalam alur persiapan pengolongan melalui jembatan tengah, pada saat kapal assist TB. Paris 22 order untuk tanda patok pengolongan 1 kolong dari tanda V TB. Mendelin spirit masih continue maju dengan speed 2,3 knot posisi tongkang dalam posisi tidak aman dalam jarak ± 100 meter, mendapatkan informasi dari assist disuruh tembak 2 kolong tanda V ke kiri agar dapat posisi terbebas dari tiang jembatan sebelah kanan turun, semakin dekat tongkang masih dalam kondisi belum aman dengan tiang jembatan Assist TB. 

 

