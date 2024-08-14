Rohmi - Firin Berkomitmen Membangun NTB dari Desa

SELONG - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah - Dr. H. W. Musyafirin (Rohmi - Firin) berkomitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun dari desa.



Hal itu disampaikan Hj Sitti Rohmi Djalilah saat mengukuhkan ratusan relawan di Gedung olarga Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur, Selasa (13/08/2024).



Selain fokus memajukan sektor pendidikan dan kesehatan, Rohmi - Firin akan melakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan membangun NTB dari desa. "Kita bangun NTB ini dari desa", paparnya.



Kenapa dari desa? Menurutnya, banyak sumber daya ada di desa, potensi ekonomi itu banyak di desa terutama di sektor pertanian. Pun dengan sumber daya manusianya. Karna sejatinya, kata Ummi Rohmi, masyarakat ada di dusun dan desa.



"Sehingga kalau kita sentuh secara mikro berbasis dusun, berbasis desa akan banyak permasalahan yang bisa terurai baik masalah kesehatan, pendidikan, lingkungan, lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya", papar Mantan Wakil Gubernur NTB itu.



"Jadi semua bisa kita potret dari desa sehingga solusinya akan tepat sasaran dan kita pasti dapat data yang valid kalau kita memotretnya berbasis dusun dan desa", sambungnya.



Membangun dari desa, lanjutnya, tentu tak hanya mengandalkan dana desa yang sudah jelas peruntukan. Tapi bagaimana sumber pendanaan itu baik dari kabupaten dan provinsi bisa bersinergi sehingga semua permasalahan yang dihadapi masyarakat di desa bisa diselesaikan dengan porsi anggaran yang baik.



"Memang di desa sudah ada dana desa, tapi bagaimana itu semua bersinergi. Dana desa bersinergi dengan dana kabupaten maupun provinsi sehingga permasalahan di desa di dusun itu terurai", imbuhnya.

(Khafid Mardiyansyah)