19 Desa di Bojonegoro Dilanda Kekeringan dan Krisis Air Bersih

BOJONEGORO - Musim kemarau panjang membuat 19 desa di Kabupaten Bojonegoro, dilanda kekeringan dan krisis air bersih. Salah satu daerah yang dilanda kekeringan ini berada di Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga menerima droping bantuan air bersih dari pemerintah kabupaten setempat maupun dari pihak swasta.

Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Laela Noer Aeny mengatakan, jika hingga pertengahan agustus 2024 ini, tercatat ada 19 desa yang tersebar di 10 kecamatan dilanda krisis air bersih akibat kekeringan.

“Kita sudah mendistribusikan lebih dari 148 tangki berisi total 5 ribu liter air bersih,”ungkapnya, rabu (14/8/24).

Menurut perempuan yang akrab disapa Any ini, droping air bersih itu dilakukan 3 hingga 4 hari sekali, sesuai kebutuhan masing-masing desa.

Jumlah air yang didistribusikan kepada warga tersebut, belum termasuk dari sejumlah pihak, baik dari swasta maupun dari TNI-Polri, yang secara berkala memberikan bantuan droping air bersih ke daerah terdampak.

“Sesuai alokasi anggaran di APBD tahun 2024 ini, kita sediakan sebanyak 591 tangki, atau 2.955.000 liter air bersih,” ujarnya.