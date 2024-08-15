Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bejat! Sopir Angkot Perkosa Gadis 14 Tahun dalam Mikrolet, Begini Modusnya

Ponsius Econg , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |19:23 WIB
Bejat! Sopir Angkot Perkosa Gadis 14 Tahun dalam Mikrolet, Begini Modusnya
Ilustrasi
A
A
A

FLORES TIMUR - Seorang gadis remaja berinisial AR (14) diduga diperkosa oknum sopir angkot dalam mobil mikrolet yang dikendarainya di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Korban dua kali diperkosa oleh pelaku berinisial BLND alias Blasius (29), warga Ile Mandiri, Flores Timur.

Kasat Reskrim Polres Flores Timur, Iptu Lasarus Martinus Ahab La'a mengatakan bahwa korban pertama kali diperkosa dengan modus pelaku mengajaknya ke pasar untuk membeli tas. 

"Korban diajak ke pasar. Kejadiannya sekitar bulan April 2024," kata Iptu La'a, Kamis (15/8/2024).

Dalam perjalanan, Blasius ternyata tidak mengarahkan mobil ke pasar, tetapi malah memutarnya menuju Desa Mokantarak. Saat itulah pelaku memerkosa korban. 

La'a mengatakan, korban tak kuasa menolak kemauan pelaku karena takut diancam. Saat itu, korban dipaksa pelaku melakukan persetubuhan di dalam mobil mikrolet. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172766//lima_pemuda_yang_cabuli_siswi_smp-tgUl_large.jpg
Bejat! Siswi di Tangerang Digilir 5 Pemuda Usai Dicekoki Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172541//gunung_meletus-xDUq_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Waspada Abu Vulkanik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171324//rumah-JnVH_large.jpg
Rumah Khusus Eks Pejuang Timor Timur Pakai Teknologi Tahan Gempa, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/340/3171186//polri-2KoA_large.jpg
Kapolda NTT: Keberadaan Sumur Bor Atasi Krisis Air Bersih Warga di Kota Kupang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/340/3169629//perindo-L17x_large.jpg
Jaga Produksi Pangan Nagekeo NTT, Perindo: Pulihkan Fungsi Lahan Irigasi Mbay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/340/3169515//viral-5yC3_large.jpg
Banjir Bandang Nagekeo NTT,  5 Orang Meninggal dan 3 Dilaporkan Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement