Protes Perang Israel, Presiden Palestina Mahmoud Abbas Akan Kunjungi Gaza dan Yerusalem

Presiden Palestina Mahmoud Abbas hari ini memberi tahu parlemen Turki bahwa ia telah memutuskan untuk mengunjungi Gaza dan Yerusalem (Foto: AP)

PALESTINA - Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis 915/8/2024) telah memberi tahu parlemen Turki bahwa ia telah memutuskan untuk mengunjungi Gaza dan Yerusalem untuk memprotes perang Israel di daerah kantong itu. Abbas menegaskan dirinya tidak melihat akhir dari konflik kecuali Israel menarik diri dari tanah Palestina yang diduduki.

Reuters melaporkan, Abbas, yang bertemu dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan di Ankara kemarin untuk membahas kampanye pengeboman Israel di Gaza dan upaya gencatan senjata, menyampaikan pidato pada sesi luar biasa majelis umum parlemen Turki atas undangan pemerintah Turki.

Dalam pidato berdurasi 46 menit yang dihadiri oleh Erdogan, para menterinya, dan anggota parlemen dari semua partai politik, Abbas menuduh Amerika Serikat (AS) memperpanjang "bencana" dengan mendukung Israel dan memveto resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Ia juga meminta dunia untuk menghukum Israel secara hukum atas kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasionalnya.

"Saya telah memutuskan untuk menuju Jalur Gaza bersama anggota Otoritas Palestina (PA). Saya akan mengerahkan segala upaya agar kita semua dapat bersama rakyat kita untuk menghentikan agresi biadab ini bahkan jika itu mengorbankan nyawa kita,” kata Abbas, seraya menambahkan bahwa ia juga akan pergi ke Yerusalem. Ia tidak menyebutkan kapan ia akan berkunjung.

Abbas mengepalai PA, yang menjalankan pemerintahan sendiri terbatas di beberapa bagian Tepi Barat yang diduduki Israel. Ia menerima tepuk tangan meriah sebelum dan sesudah pidatonya, yang juga disela berulang kali oleh tepuk tangan.