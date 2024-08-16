Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Irak Sebut Pengumuman Kapan Berakhirnya Misi Koalisi Pimpinan AS Ditunda

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |12:05 WIB
Irak Sebut Pengumuman Kapan Berakhirnya Misi Koalisi Pimpinan AS Ditunda
Irak mengatakan bahwa pengumuman tentang tanggal berakhirnya misi koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) ditunda (Foto: AP)
IRAK - Irak mengatakan pada Kamis (15/8/2024) bahwa pengumuman tentang tanggal berakhirnya misi koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) ditunda karena perkembangan terbaru. Hal ini diungkapkan kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan tanpa merinci lebih lanjut.

Sebagai sekutu langka AS dan Iran, Irak menampung 2.500 tentara AS dan memiliki milisi yang didukung Iran yang terkait dengan pasukan keamanannya. Irak telah menyaksikan peningkatan serangan balasan sejak perang Israel di Gaza meletus pada bulan Oktober.

Irak diketahui menginginkan pasukan dari koalisi militer pimpinan AS mulai menarik diri pada September mendatang dan secara resmi mengakhiri kerja koalisi pada September 2025.

Hal ini diungkapkan empat sumber Irak yang menyatakan beberapa pasukan AS kemungkinan akan tetap di sana dalam kapasitas sebagai penasihat. Namun hal ini baru dinegosiasikan.

Sumber Irak dan pejabat AS mengatakan posisi Irak sedang dibahas dengan para pejabat AS di Washington minggu ini pada pertemuan puncak keamanan dan belum ada kesepakatan resmi mengenai penghentian koalisi atau jadwal terkait lainnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Mathew Miller mengatakan pada konferensi pers bahwa kedua belah pihak bertemu di Washington minggu ini untuk menentukan bagaimana melakukan transisi misi koalisi pimpinan AS berdasarkan ancaman yang ditimbulkan oleh ISIS, dan menambahkan bahwa ia tidak memiliki rincian lebih lanjut.

 

