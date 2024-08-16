Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tak Hanya Dicekoki Miras, HP Milik Siswa yang Alami Perundungan Hilang

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |12:30 WIB
Tak Hanya Dicekoki Miras, HP Milik Siswa yang Alami Perundungan Hilang
Illustrasi Penganiayaan (foto: freepik)
BANDARLAMPUNG - Handphone pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bandarlampung yang diduga dicekoki minuman keras (miras) di lingkungan sekolah hilang.

Hal tersebut diungkapkan kerabat korban, Cucu Mulyono. Cucu mengatakan, handphone milik korban berinisial FT warga Rajabasa, Bandarlampung itu hilang paska kejadian tersebut. 

"Dia ke sekolah bawa handphone, waktu ditelpon ayahnya mau dijemput sekolah, handphone korban itu mati," ujar Cucu, Kamis (15/8/2024).

Lantaran korban tak dapat dihubungi, ayah korban kemudian mendatangi sekolah untuk menjemput korban pulang.

"Tapi ayahnya tetap ke sekolah jemput, terus tanya ke sekolah tapi pihak sekolah nggak tau," ucapnya. 

 

