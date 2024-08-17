Dilantik Jadi Anggota DPRD OKU, Kader Perindo: Bukan Tujuan Kami untuk Perkaya Diri!

OKU – Anggota DPRD OKU dari Fraksi Partai Perindo, Yeri Ferliansyah mengatakan, capaian dua kursi di DPRD OKU ini merupakan bukti jika Partai Perindo sudah dikenal dan dipercaya masyarakat dengan berbagai program nyata yang langsung menyentuh masyarakat.

“Sebelum kami menjadi anggota DPRD OKU telah banyak melakukan kegiatan sosial. Di antaranya di bidang kesehatan, pembuatan infrastruktur semua memakai dana pribadi. Jadi kalau untuk memperkaya diri bukan tujuan kami menjadi anggota DPRD OKU. Tapi lebih kepada mempermudah membantu masyarakat,” kata Yeri Ferlisansyah.

Perlu diketahui, sebanyak 35 anggota dewan terpilih periode 2024-2029, resmi dilantik di gedung DPRD OKU pada Jumat 16 Agustus 2024 siang, dari jumlah itu, dua orang merupakan dari Partai Perindo yakni Yeri Ferliansyah dan Andaran Simbolon.