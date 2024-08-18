Murka Ibunya Dibentak, Pria di Jambi Tikam Kakak Kandung hingga Tewas

JAMBI - Seorang pria di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi yang berusia 17 tahun tega membunuh kakak kandungnya sendiri, Trisno (32). Amarahnya dipicu sang kakak meminta uang kepada ibunya sambil mengacungkan senjata tajam.

ABH terlihat menyesal pada saat diamankan Tim Reskrim Polres Muaro Jambi bersama Polsek Sekernan setelah membunuh kakak kandungnya sendiri. ABH merupakan warga Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

Peristiwa itu bermula pada Selasa pagi, 6 Agustus 2024, korban meminta uang sambil membentak ibunya dan mengacung senjata tajam. Melihat korban mengacungkan senjata tajam kepada ibunya, membuat pelaku kesal dan emosi.

Sebelum pembunuhan terjadi, keduanya sempat terlibat cekcok. Dalam kejadian ini korban dibunuh dengan dua luka tusukan di bagian perut sebelah kiri dan leher bagian belakang menggunakan gunting.

Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Jimi Fernando mengatakan, selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan senjata tajam berupa pisau, gunting dan baju korban yang bersimbah darah.

Dalam hal ini, pelaku akan dikenakan Pasal 351 Ayat (3) dengan ancaman 7 tahun penjara.

(Arief Setyadi )