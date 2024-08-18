Ribuan Warga Riau Ikuti Pawai Safety Riding dalm HUT RI, Cat Helm Jadi Merah Putih

PEKANBARU - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau menggelar lomba desain helm merah putih dan pawai safety riding dan menggelar. Dalam kegiatan in iikuti 2000 warga Riau.

"Kegiatan yang diinisiasi oleh Kapolda Irjen Pol Mohammad Iqbal dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan sekaligus kampanye keselamatan berlalu lintas," kata Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Taufiq Lukman Minggu (18/8/2024).

Dia menjelaskan ada sebanyak 479 peserta yang ikut memeriahkan lomba dan pawai tersebut untuk di Pekanbaru. Kegiatan serupa juga ditaja 12 Polres yang ada di Riau. "Sehingga bila ditotal ada sebanyak 2.110 peserta untuk seluruh Riau, baik itu mengikuti lomba desain helm merah putih, maupun ikut bersama-sama konvoi mengkampanyekan keselamatan berkendada dengan mengenakan helm yang di desain," sebut Kombes Taufiq.

Dijelaskan Taufik, untuk peserta dari desain helm merah putih terdiri dari komunitas ojek online, komunitas sepeda motor, orang perorangan, pelajar dan mahasiswa, serta masyarakat non komunitas lainnya. Dimana sejak pendaftaran pertama kali dibuka, antusias dari para peserta sangat luar biasa.

"Kegiatan ini sekaligus implementasi dari kegiatan decade of action dan rencana umum nasional keselamatan dengan menitik beratkan dengan orang yang berkeselamatan," jelasnya.

Di Kota Pekanbaru, pawai sekaligus konvoi dilaksanakan dengan titik mulai di Samsat Kota Pekanbaru, Jalan Gajah Mada. Kemudian para peserta berkeliling Kota Pekanbaru dengan menggunakan helm desain merah putih yang diikutkan dalam lomba. Para peserta yang mendesain helm merah putih terbaik akan diberikan hadiah.

(Khafid Mardiyansyah)