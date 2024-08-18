Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Kasus KDRT di Kolaka: Istri Kedua dan Ketiga Saling Jotos, Suami Jadi Tersangka

Muh Rusli , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |21:29 WIB
4 Fakta Kasus KDRT di Kolaka: Istri Kedua dan Ketiga Saling Jotos, Suami Jadi Tersangka
Ilustrasi
A
A
A

KOLAKA - Kasus viral dugaan penganiayaan oleh suami inisial SU terhadap Istrinya inisial VUS dan anaknya yakni S di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) berujung saling lapor ke kantor polisi. Keduanya terbukti bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka.

1. Dua-Duanya Jadi Tersangka

Kasat Reskrim Polres Kolaka, Iptu Hastantya Bagas Saputra menjelaskan, VUS juga ditetapkan sebagai tersangka usai suaminya menyandang status yang sama.

SU sendiri melaporkan VUS karena mendapat perlakuan kekerasan darinya. Tindak penganiayaan itu dialami SU saat mengantar istri sirinya dari RS Bersalin Harifa, Kolaka pada 20 Juni 2024.

"Tiba di BTN VUS pada 01.00 Wita dini hari. Saat itu SU minta pamit untuk pulang tetapi VUS tidak membolehkan hingga terjadi penganiayaan," bebernya, Minggu (18/8/2024).

2. Sang Istri Juga Lakukan KDRT

Iptu Hastantya juga memperlihatkan bukti foto-foto tindak penganiayaan yang diduga dilakukan VUS. Di tubuh SU terlihat luka gores pada bagian dahi kiri, dada kanan dan kiri serta di bagian dada. 

Dari laporan tersebut, pihaknya telah memintai keterangan saksi dan ahli serta bukti visum. "Dari hasil gelar perkara dan bukti-bukti yang ada, kami bersepakat meninggkatkan status VUS dari saksi menjadi tersangka," tutupnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral Kolaka penganiayaan KDRT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/25/3185859//olla-4F9h_large.jpg
Potret Seksi Olla Ramlan Liburan Bareng Pacar Brondong, Netizen Langsung Istigfar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185811//dpr_ri-FJSR_large.jpg
Viral Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Puan: Kita Prihatin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185750//viral-JOLd_large.jpg
Resmi! Daging Anjing dan Kucing Dilarang Diperdagangkan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/194/3185660//dian_sastro-iCPh_large.jpg
Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Gelang Mirip Ular Rp2 Miliar, Ini 6 Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185422//viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-peaq_large.jpg
Pria Ngaku Anak Propam Ternyata Bohong untuk Hindari Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185402//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-ilMZ_large.jpg
Mobil Diduga Barang Bukti Dipakai Pelesiran, Polda Metro Ungkap Statusnya Pindah Kredit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement