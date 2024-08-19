Serahkan Surat Dukungan di Pilkada 2024, Perindo : Masih ada Gelombang Berikutnya

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo menyatakan terus menyerahkan surat dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota atau B1-KWK yang akan bertarung di Pilkada 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo setelah menyaksikan penyerahan surat B1-KWK terhadap 90 cakada yang akan bertarung di Pilkada 2024 pada Senin (19/8/2024).

"Ya tentunya, pasti masih ada gelombang-gelombang berikutnya sampai nanti di ujung tanggal 27 sampai 29 (Agustus) kan nanti baru pendaftarannya," kata Angela saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Kendati demikian, Angela menyampaikan, pihaknya akan terus menerbitkan surat dukungan kepada cakada. Bahkan, sambungnya, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap ini akan memberikan surat dukungan terhadap paslon yang akan bertarung di wilayah strategis.

"Jadi ini (penyerahan B1 KWK) akan sampai ujungnya pastinya, khususnya untuk beberapa wilayah yang mungkin strategis," ucap Angela.

Di sisi lain, kata Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) ini, pihaknya juga akan menerbitkan surat dukungan di wilayah yang Perindo tak memiliki kursi legislatif.