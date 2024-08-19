Ernesto Kembali Jadi Badai, Picu Arus Balik yang Berbahaya di Pantai-Pantai

Pusat Badai Nasional Amerika Serikat (AS) mengatakan Ernesto kembali menjadi badai pada Minggu (Foto: AP)

KANADA - Pusat Badai Nasional Amerika Serikat (AS) mengatakan Ernesto kembali menjadi badai pada Minggu (18/8/2024). Badai tersebut menyebabkan arus balik yang berbahaya di pantai-pantai di sepanjang Pantai Timur AS dan Kanada.

Peramal cuaca juga mengatakan bahwa peningkatan kekuatan tambahan diperkirakan terjadi selama 12 jam ke depan, diikuti oleh pelemahan sebelum menjadi siklon pascatropis pada Selasa (20/8/2024).

Menurut informasi terbaru, Badai Ernesto berada sekitar 815 mil (1.312 km) di barat daya Newfoundland, Kanada, dan memiliki kecepatan angin maksimum 75 mph (120 kph).

NHC menambahkan pusat Ernesto akan melewati dekat tenggara Newfoundland pada Senin (19/8/2024) malam hingga Selasa (20/8/2024) pagi, yang dapat membawa angin, gelombang, dan hujan,

Ernesto adalah badai Atlantik kelima yang diberi nama dari apa yang diperkirakan akan menjadi musim badai yang hebat.