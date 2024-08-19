Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ernesto Kembali Jadi Badai, Picu Arus Balik yang Berbahaya di Pantai-Pantai

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |11:38 WIB
Ernesto Kembali Jadi Badai, Picu Arus Balik yang Berbahaya di Pantai-Pantai
Pusat Badai Nasional Amerika Serikat (AS) mengatakan Ernesto kembali menjadi badai pada Minggu (Foto: AP)
A
A
A

KANADA - Pusat Badai Nasional Amerika Serikat (AS) mengatakan Ernesto kembali menjadi badai pada Minggu (18/8/2024). Badai tersebut menyebabkan arus balik yang berbahaya di pantai-pantai di sepanjang Pantai Timur AS dan Kanada.

Peramal cuaca juga mengatakan bahwa peningkatan kekuatan tambahan diperkirakan terjadi selama 12 jam ke depan, diikuti oleh pelemahan sebelum menjadi siklon pascatropis pada Selasa (20/8/2024).

Menurut informasi terbaru, Badai Ernesto berada sekitar 815 mil (1.312 km) di barat daya Newfoundland, Kanada, dan memiliki kecepatan angin maksimum 75 mph (120 kph).

NHC menambahkan pusat Ernesto akan melewati dekat tenggara Newfoundland pada Senin (19/8/2024) malam hingga Selasa (20/8/2024) pagi, yang dapat membawa angin, gelombang, dan hujan,

Ernesto adalah badai Atlantik kelima yang diberi nama dari apa yang diperkirakan akan menjadi musim badai yang hebat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183915//richard_falk-L295_large.jpg
Selidiki Pelanggaran Israel, Pakar Hukum Internasional Diinterogasi di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183838//banjir_di_inggris_dampak_badai_claudia-juTZ_large.jpg
Badai Claudia Tewaskan 3 Orang di Portugal hingga Sebabkan Banjir di Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180613//kerusakan_akibat_badai_melissa-wV36_large.png
Badai Melissa Tewaskan 50 Orang di Karibia, Ini Dampak dan Daerah Terparah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3180119//badai_melissa-NRJO_large.jpg
Badai Melissa Terjang Kuba Setelah Porak-porandakan Jamaika, Hampir 750 Ribu Orang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179972//badai-vawF_large.jpg
Badai Terkuat Melissa Hantam Jamaika, Setengah Juta Penduduk Tanpa Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179734//badai-KNQL_large.jpg
Badai Dahsyat Melissa Hantam Jamaika, Kecepatan Angin 282 Km per Jam!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement