Usai Dilantik Jadi Anggota DPRD Gunung Mas, Espriadi Siap Bangun Partai Perindo Lebih Maju

Ade Sata , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |22:45 WIB
Pelantikan Anggota DPRD Gunung Mas (Foto: MPI)
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, untuk periode 2024-2029 resmi dilantik, Senin 19 Agustus 2024. Partai Perindo berhasilkan mengantarkan empat kadernya duduk sebagai wakil rakyat.

Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji jabatan anggota DPRD ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Gunung Mas yang digelar di Gedung Damang Batu, Jalan Diponegoro, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas.

Anggota DPRD Gunung Mas dari Partai Perindo, Espriadi mengatakan bahwa setelah dilantik pihaknya siap memperjuangkan aspirasi dan kesejahterakan rakyat Kabupaten Gunung Mas. Menurut dia, perjuangan tersebut sesuai dengan visi misi Partai Perindo.

“Kami sudah diberikan kepercayaan 2024-2029. Kami siap memperjuangkan aspirasi masyarakat agar bisa lebih maju lagi,” katanya.

“Kami juga berkomitmen membangun Partai Perindo supaya lebih maju lagi,” imbuh Espriadi.

 

