Gempa M4,4 Guncang Tanggamus Lampung

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnituto (M) 4,4 mengguncang wilayah Tanggamus, Lampung, pada Kamis (21/8/2024) sekira pukul 14.07 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.49 Lintang Selatan - 104.42 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.4, 21-Aug-2024 14:07:41WIB, Lok:6.49LS, 104.42BT (115 km BaratDaya TANGGAMUS-LAMPUNG), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini, belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.

