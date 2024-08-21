Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,4 Guncang Tanggamus Lampung

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |14:29 WIB
Gempa M4,4 Guncang Tanggamus Lampung
Gempa di Tanggamus Lampung (foto: dok BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnituto (M) 4,4 mengguncang wilayah Tanggamus, Lampung, pada Kamis (21/8/2024) sekira pukul 14.07 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.49 Lintang Selatan - 104.42 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.4, 21-Aug-2024 14:07:41WIB, Lok:6.49LS, 104.42BT (115 km BaratDaya TANGGAMUS-LAMPUNG), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini, belum diketahui dampak dari gempa tersebut. 

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186673//siklon_tropis-YK7N_large.jpg
Waspada! Sisa Siklon Tropis Senyar Masih Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186624//hujan_di_jakarta-sNWT_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat di Jaksel dan Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186531//gempa_maluku_tenggara_barat-FB6U_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku Tenggara Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186479//siklon_tropis-Am62_large.jpg
BMKG: Siklon Tropis Senyar di Indonesia Mulai Melemah, Kini Masuk Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186412//cuaca-vbi2_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprakirakan Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186264//gempa-eADO_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Aceh, Ini Analisis BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement