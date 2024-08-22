Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Vladimir Putin Terlihat Khusyuk Mencium Alquran saat Kunjungan ke Chechnya

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |13:01 WIB
Vladimir Putin Terlihat Khusyuk Mencium Alquran saat Kunjungan ke Chechnya
Presiden Rusia Vladimir Putin terlihat mencium Al Quran selama kunjungannya ke Chechnya pada minggu ini (Foto: RT Arabic)
A
A
A

CHECHNYA Presiden Rusia Vladimir Putin terlihat mencium Alquran selama kunjungannya ke Chechnya pada minggu ini. Hal ini terlihat dalam sebuah video rekaman yang beredar di berbagai media.

Kunjungan Putin ini terjadi saat Ukraina melanjutkan serangan lintas perbatasannya yang mengejutkan. Putin juga bertemu dengan pemimpin Chechnya dan anjing penyerang Ramzan Kadyrov, yang bersamanya ia mengunjungi masjid "Nabi Isa" yang baru dibangun di ibu kota, Grozny.

Di sana, pemimpin Kremlin tersebut dihadiahi Alquran yang bertahtakan emas, sebelum menciumnya di depan kamera. Tujuan dari perjalanan tak terjadwal ke negara mayoritas Muslim tersebut adalah untuk mendorong para relawan militer berlatih di sana sebelum dikirim ke garis depan Ukraina, karena Rusia terus menderita kerugian yang mengerikan.

Meskipun Rusia tidak merilis angka tentang masalah tersebut, namun pejabat Barat meyakini 1.200 tentara Rusia terbunuh atau terluka setiap hari pada bulan Mei dan Juni, angka tertinggi sejak invasi Putin ke Ukraina dimulai pada bulan Februari 2022.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
