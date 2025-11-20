Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag: Tantangan di Era Post Truth Menuntut Pembaruan Metodologi Tafsir

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |09:09 WIB
Menag: Tantangan di Era Post Truth Menuntut Pembaruan Metodologi Tafsir
Menag: Tantangan di Era Post Truth Menuntut Pembaruan Metodologi Tafsir
A
A
A

JAKARTA  — Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut, bahwa tantangan era post truth menuntut pembaruan metodologi tafsir agar tetap relevan menjawab kompleksitas zaman. Hal itu diungkapkannya saat membuka Ijtimak Ulama Tafsir Alquran di Jakarta.

‘’Dulu kebenaran mudah dirujuk, apa kata Alquran, apa kata Alkitab, atau apa kata ulama. Namun kini, kekuatan media dan politik dapat menenggelamkan kebenaran sejati,” ujarnya di Jakarta, dikutip Kamis (20/11/2025).

Nasaruddin juga  mengkritik kecenderungan metode deduktif dalam penafsiran (dari langit ke bumi). Dia juga mendorong penggunaan pendekatan induktif (dari bumi ke langit). Pendekatan ini mengedepankan upaya membaca realitas sosial terlebih dahulu sebelum dikonfirmasi pada teks suci.

“Alquran dimulai dengan Iqra’ bismi rabbik. Iqra’ itu induktif, bismi rabbik itu deduktif. Keduanya harus dipadukan,” jelasnya.

Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara rasio dan rasa dalam memahami ayat-ayat Alquran. Menurutnya, ada ayat yang dijelaskan melalui konsentrasi intelektual, tetapi ada pula yang hanya dapat dipahami melalui kontemplasi.

“Perkawinan rasio dan rasa itulah yang akan melahirkan tafsir yang membumi dan menyentuh dimensi batin manusia,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184629//pemerintah-xAZF_large.jpg
Kemenag: Pembentukan Ditjen Pesantren Perkuat Moderasi Beragama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/65/3184603//menteri_agama-ey8I_large.PNG
Menag Resmikan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri Pertama di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184125//pemerintah-hKgo_large.jpg
Menag: Tidak Boleh Ada Anak Rohis yang Tertinggal karena Biaya, Negara Akan Hadir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/614/3183917//menag_nasaruddin_umar-MYI4_large.jpg
Menag Dorong Karakter Santri Berbasis Kecerdasan Kontemplasi, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183617//pemerintah-PKZ4_large.jpg
Kemenag: Negara Hadir Beri Landasan Hukum dan Kelembagaan yang Kokoh untuk Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183504//pemerintah-dj3k_large.jpg
MUI: Konsep Ekoteologi Pemahaman Manusia dengan Lingkungan Punya Hak Sama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement