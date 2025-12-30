Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menag Nasaruddin Hadiri Natal Bersama, Kemenag: Perkuat Kerukunan Umat Beragama!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |14:25 WIB
JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo menghadiri Festival Kasih Nusantara 2025 yang dirangkai dengan Perayaan Natal Bersama ASN Kristen dan Katolik, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, Jeane Marie Tulung, mengatakan, Festival Kasih Nusantara tidak hanya sekadar sebagai perayaan seremonial, melainkan sebagai gerakan iman, kasih, dan kerukunan yang berdampak nyata bagi umat dan bangsa.

“Kegiatan  ini bukan hanya perayaan, tetapi panggilan iman untuk menghadirkan kasih Tuhan secara nyata di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan,” kata Jean, dikutip Selasa (30/12/2025).

Menurut Jeane, rangkaian kegiatan ini juga merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas Kementerian Agama, khususnya penguatan kerukunan umat beragama, cinta kemanusiaan, layanan keagamaan berdampak, serta ekoteologi.

“Kegiatan ini menjadi komitmen kami untuk terus memperkuat kerukunan dan cinta kemanusiaan melalui aksi nyata lintas iman,” ujarnya.

Jeane menambahkan, Festival Kasih Nusantara juga memperlihatkan wajah toleransi Indonesia, di mana persiapan dekorasi Natal dilakukan dengan dukungan ASN umat muslim.

“Ini adalah gambaran nyata harmoni Indonesia, ketika perbedaan justru menjadi kekuatan untuk saling melayani," ujarnya.

 

