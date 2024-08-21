Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sekutu Dekat Putin Ungkap Barat Berisiko Picu Perang Global jika Terus Provokasi Konflik Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |19:06 WIB
MOSKOW - Sergei Chemezov, sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, mengatakan Amerika Serikat (AS) dan sekutu Baratnya berisiko memicu perang global. Hal ini akan terjadi jika Washington terus ‘memprovokasi’ konflik di Ukraina dan mengizinkan Kyiv menyerang wilayah Rusia.

Pernyataannya kepada Reuters menawarkan wawasan langka tentang pemikiran di lingkaran dalam Putin menyusul serangan mendadak Ukraina ke wilayah Kursk Rusia. Serangan ini telah dijanjikan oleh presiden sebagai respons  yang layak tetapi belum mengatakan apa yang akan terjadi.

Chemezov, CEO perusahaan Rostec yang memasok banyak senjata Rusia untuk perang, mengatakan Rusia merasa yakin dan memiliki cukup senjata lebih dari dua tahun dalam apa yang disebut Kremlin sebagai operasi militer khusus (SVO) di Ukraina.

Ia menegaskan kembali posisi Kremlin bahwa konflik tersebut adalah pertempuran antara Barat dan Rusia. "Dalam situasi di mana Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, memprovokasi perang, kita harus siap," kata Chemezov dalam tanggapan tertulis atas permintaan wawancara.

"Tahun ketiga operasi khusus sedang berlangsung, Rusia merasa yakin,” lanjutnya. Ia mengatakan tidak seorang pun akan memberikan kerangka waktu kapan perang akan berakhir, dan menuduh AS memicu konflik dengan memasok senjata ke Kyiv dan mengizinkan serangan jauh ke Rusia.

"Semakin jauh hal ini terjadi, semakin besar risiko dunia akan terseret ke dalam konflik global. Kelihatannya aneh, tetapi negara-negara Barat tampaknya tidak memahami betapa sulitnya hal ini bagi mereka,” tambahnya.

Komentar Chemezov, mantan jenderal KGB yang bertugas bersama Putin di Jerman Timur sebelum Uni Soviet runtuh, dikirim ke Reuters setelah serangan dimulai.

 

