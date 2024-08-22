Gajah Terakhir di Kebun Binatang Afrika Selatan Dibebaskan ke Alam Liar Usai 40 Tahun Ditawan

Gajah terakhir di kebun binatang nasional Afrika Selatan telah dilepaskan kembali ke alam liar setelah 40 tahun ditawan (Foto: Four Paws)

ZIMBABWE - Gajah terakhir di kebun binatang nasional Afrika Selatan telah dilepaskan kembali ke alam liar setelah 40 tahun ditawan. Gajah tersebut, bernama Charlie, ditangkap pada tahun 1984 dari taman nasional Hwange di Zimbabwe saat ia berusia dua tahun.

Ia dibawa ke Sirkus Boswell Wilkie di Afrika Selatan dan dilatih untuk melakukan trik. Pada awal tahun 2000-an ia dipindahkan ke kebun binatang nasional negara tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok kesejahteraan hewan telah mendesak agar gajah tersebut dibebaskan karena khawatir akan kesehatannya.

Pada Selasa (20/8/2024), Yayasan EMS, yang mengadvokasi hak-hak satwa liar, mengumumkan bahwa setelah perjalanan empat jam yang menegangkan menuju kebebasan, gajah tersebut telah tiba di rumah barunya di Cagar Alam Shambala di provinsi Limpopo.

Disebutkan bahwa "peristiwa bersejarah" tersebut terjadi setelah bertahun-tahun negosiasi dengan pemerintah Afrika Selatan, setelah Yayasan EMS dan mitranya memberikan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa gajah menderita di kebun binatang.

Di kebun binatang tersebut, gajah Charlie dikatakan telah menyaksikan kematian empat gajah lainnya, termasuk anaknya sendiri yang berusia kurang dari sebulan.

Pada tahun 2019, muncul kekhawatiran bahwa gajah tersebut menunjukkan tanda-tanda stres yang umum terjadi pada hewan di penangkaran.

Institut Keanekaragaman Hayati Nasional Afrika Selatan, yang mengelola kebun binatang tersebut, membantahnya, dengan mengatakan bahwa itu adalah perilaku yang dipelajari dari kehidupan sirkus selama bertahun-tahun yang tidak akan pernah bisa dilupakan sepenuhnya.