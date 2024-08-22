Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mulai Gerah dengan Israel, Joe Biden Tekan Netanyahu Capai Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |19:17 WIB
Mulai Gerah dengan Israel, Joe Biden Tekan Netanyahu Capai Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza
Gedung Putih mengatakan Joe Biden mendesak PM Israel tentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza (Foto: AP)
KAIROGedung Putih mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (21/8/2024) mendesak Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu tentang urgensi kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera. Tetapi Israel dan Hamas berpegang teguh pada tuntutan mereka.

Panggilan telepon antara para pemimpin, yang juga diikuti oleh Wakil Presiden Kamala Harris, dilakukan setelah pejabat kesehatan Palestina melaporkan sedikitnya 50 warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel selama periode 24 jam.

“Biden menekankan kepada Netanyahu urgensi untuk menyelesaikan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera dan membahas pembicaraan mendatang di Kairo untuk menghilangkan hambatan yang tersisa," kata pernyataan Gedung Putih.

Para negosiator AS, Israel, Mesir, dan Qatar, yang diperkirakan akan bertemu di Kairo akhir pekan ini, telah berjuang selama berbulan-bulan untuk menjembatani perbedaan antara Israel dan Hamas. Namun, Israel dan Hamas pada Rabu (21/8/2024) tetap teguh pada tuntutan mereka.

"Israel akan bersikeras pada pencapaian semua tujuannya untuk perang, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kabinet Keamanan, termasuk bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman keamanan bagi Israel," kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Menyangkal laporan televisi Israel, kantor tersebut mengatakan bahwa Israel tidak setuju untuk mencabut tuntutannya untuk mempertahankan pasukan di Koridor Philadelphia, jalur perbatasan antara Gaza dan Mesir, sebuah isu yang telah menjadi titik perdebatan utama.

Protes untuk gencatan senjata Gaza dan penghentian pendanaan untuk Israel semakin meluas di luar Konvensi Nasional Demokrat pada Rabu (21/8/2024).

 

