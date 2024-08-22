Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polda Riau Tanggapi Putusan MK dengan Gandeng Mahasiswa Diskusi, Harapkan Pilkada 2024 Berjalan Damai

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |17:59 WIB
Polda Riau Tanggapi Putusan MK dengan Gandeng Mahasiswa Diskusi, Harapkan Pilkada 2024 Berjalan Damai
Diskusi Polda Riau
A
A
A

RIAU - Polda Riau rangkul Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Sumbagtera. Pertemuan ini untuk menciptakan Pilkada 2024 aman dan damai. Salah satunya menggelar pertemuan deklarasi Pilkada Damai di Pekanbaru, pada Rabu 21 Agustus 2024.

Kegiatan yang diinisiasi Ditintelkam Polda Riau ini, menghadirkan dari pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu Provinsi Riau. Pihak penyelenggara memberikan edukasi terkait tahapan Pilkada, pengawasan, hingga potensi konflik.

Diskusi ini bertujuan untuk membahas berbagai isu krusial menjelang pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, menyampaikan mengenai tahapan dan jadwal Pilkada 2024, termasuk perubahan syarat pencalonan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Alnofrizal, menjelaskan tugas dan wewenang Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran selama proses Pilkada.

Kasudbit Politik Dit Intelkam Polda Riau, AKBP Wawan Setiawan mengatakan digelarnya diskusi panel ini intim memberikan gambaran mengenai potensi konflik dan pemetaan kerawanan yang perlu diantisipasi dalam Pilkada 2024.

“Kami sampaikan kepada para mahasiswa sejumlah faktor seperti residu Pilkada sebelumnya, permasalahan tapal batas, dan potensi kerawanan pada tahapan-tahapan inti Pilkada,” kata Wawan Kamis (22/8/2024).

 

Topik Artikel :
Riau Pilkada Pilkada 2024
