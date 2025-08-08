Perindo Riau Gelar Rapat Konsolidasi, Targetkan 5 Kursi di DPRD pada Pemilu 2029

BENGKALIS – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi bersama kader dan anggota DPRD se-Provinsi Riau, yang berlangsung di Kabupaten Bengkalis. Kegiatan ini bertujuan memperkuat struktur dan kesiapan partai dalam menghadapi Pemilihan Umum 2029.

Wakil Ketua Umum III DPP Partai Perindo, Tama S. Langkun, menyampaikan tiga poin penting yang merupakan arahan langsung dari Ketua Umum Angela Herliani Tanoesoedibjo.

"Pertama, kami diminta untuk memperkuat struktur partai, mulai dari tingkat DPC, DPW hingga DPP, ujar Tama dalam sambutannya, Jumat (8/8/2025).

“Kedua, melakukan rekrutmen kader baik dari internal maupun eksternal partai, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dan yang ketiga, tentu saja, memenangkan Partai Perindo dalam Pemilu 2029,"sambungnya.

Partai Perindo Riau kata Tama, menargetkan raihan minimal lima kursi legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.